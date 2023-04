Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Politolog nie ma złudzeń: "Szydło wierzy w to, że PiS będzie rządzić zawsze, ale tak nie będzie"

jot 13:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Politolog prof. Antoni Dudek był gościem "Expressu Biedrzyckiej". Mówią o zbliżających się wielkimi krokami wyborach parlamentarnych ekspert od polityki ocenił, że "Beata Szydło wierzy w to, że PiS wygra na kolejne cztery lata, to będzie rządzić zawsze, ale tak nie będzie" Co jeszcze powiedział politolog? Obejrzycie całą rozmowę. Warto!