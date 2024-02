Polacy zdecydowani ws. legalnej aborcji. Oto, jakiego rozwiązania chcą

Szykują się do zmian w Trybunale Konstytucyjnym?! Jan Grabiec nie gryzł się w język i wskazał możliwe rozwiązania

Aborcja od zawsze wzbudza skrajne emocje wśród społeczeństwa. Wystarczy przypomnieć sobie liczne protesty po zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polce przez Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem do Sejmu trafiły projekty ustaw przygotowane przez Lewicę i KO, które zezwalałaby na przeprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży. Z kolei posłowie Trzeciej Drogi proponują przeprowadzenie referendum w tej sprawie,

W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” poproszono Polaków, by wskazali, z którym z twierdzeń zgadzają się najbardziej. Najwięcej osób, bo 50,4 proc, respondentów wskazało na przyjęcie w Sejmie proponowanych zmian. 20,8 proc. chciałaby, aby nie zmieniać obecnych przepisów dotyczących aborcji, a 16,1 proc. opowiada się za referendum. Z kolei 12,7 proc. nie ma zdania na ten temat.

Co ciekawe, wśród osób popierających wprowadzenie zmian było 44 proc. mężczyzn i 57 proc, kobiet. Mniej pań, bo 15 proc., chciałoby przeprowadzenia referendum. Chce tego także 17 proc. mężczyzn. Za pozostawieniem obecnych przepisów zagłosowało 15 proc, kobiet i 27 proc, mężczyzn.

Co ciekawe, wśród wyborców partii tworzących koalicję tylko 1 proc. badanych (wyborcy Trzeciej Drogi) chcieliby pozostawienia obecnych przepisów, natomiast 100 proc. zwolenników Lewicy popiera zalegalizowanie aborcji do 12. tygodnia ciąży. 85 proc. wyborców KO również by tego chciało, z kolei 11 proc. wolałaby referendum, a 4 proc, nie wyraziło opinii.

