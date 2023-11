Polacy reagują na orędzie Andrzeja Dudy. Nie mają litości!

Tusk odwiedzi Jagodno we Wrocławiu. Nieprzypadkowe miejsce pierwszego powyborczego spotkania

Marcin Mastalerek wzbudził ostatnio wiele kontrowersji swoimi słowami dotyczącymi między innymi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem zapowiedział orędzie prezydenta, które ma się odbyć 6 listopada wieczorem. Głowa państwa ma przedstawić „pierwszy krok” w sprawie tworzenia nowego rządu. Pod postem od razu zaroiło się od komentarzy.

- Nie czeka do 13 XI i wybór marszałka Sejmu? Po co był ten cyrk z czekaniem?

- Musi zdążyć przed ogłoszeniem umowy koalicyjnej partii prodemokratycznych. Andrzej Duda przestanie ośmieszać urząd Prezydenta dopiero kiedy przestanie pełnić ten urząd

- Kalkulator się zagrzał to i decyzję jakąś trzeba było podjąć.

- No to czekamy. Choć podejrzewam, że Prezydent już wie, że Morawiecki go okłamał mówiąc, że jest w stanie stworzyć większość. Pytanie brzmi: czy Prezydent będzie chciał kłamcy powierzyć misję tworzenia rządu?

- 11,5 mln ludzi już dawno podjęło decyzję czego nie rozumiesz, nie musimy apelować, laski nikomu nie robi.

- Skąd przyspieszenie? Dwie opcje: (A) wyszło jednak, że 248 większe od 194 i misja budowy rządu dla PDT. (B) trzeba przyspieszyć przed otrzymaniem porozumienia koalicyjnego podpisanego przez 248 posłów aby mieć wymówkę, że nie ma umowy, nie ma pewności, itd. > aby powierzyć misję PMM – napisał Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych.

Większość komentarzy była wręcz bezlitosna! Polacy bardzo krytycznie odnieśli się do orędzia, jak i samej decyzji, choć jeszcze nie wiadomo, co zostanie ogłoszone. Można się spodziewać, że emocje sięgną zenitu już po samym wystąpieniu Andrzeja Dudy.

Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent @AndrzejDuda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia— Marcin Mastalerek (@MMastalerek) November 6, 2023