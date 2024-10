Polacy dali znać, co myślą o Kościele. Wyraźny sygnał

Żona Zbigniewa Ziobry mówi o jego obecnym stanie! To "jest dla niego niezwykle ważne"

O co chodzi?

Jak się okazuje według wyników sondażu CBOS dotyczącego oceny funkcjonowania Kościoła Katolickiego wynika, że Polacy oceniają go lepiej niż w takim samym badaniu przeprowadzonym sześć miesięcy temu. Dobrą ocenę wystawiło bowiem 48 proc. respondentów czyli o 4 pkt, proc. więcej niż poprzednio. Źle z kolei oceniło instytucję 41 proc. ankietowanych.

Sondaż - kto najlepiej ocenia Kościół?

Z sondażu można się także dowiedzieć, jakie grupy najlepiej oceniły funkcjonowanie Kościoła. Lepiej niż przeciętnie ocenili go głównie osoby mające 55 i więcej lat, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem zawodowym lub podstawowym, rolnicy oraz osoby z dochodami per capita poniżej 2999 zł. Dobrze Kościół ocenili także wyborcy PiS oraz Polacy o prawicowych poglądach, a także osoby zaangażowanie w praktyki religijne.

Kto negatywnie ocenia Kościół?

Według nadania CBOS, negatywną ocenę wystawiły osoby niezaangażowane w praktyki religijne, wyborcy KO i Lewicy, a także Polacy o lewicowych poglądach. Krytycznie mówili także ludzie w wieku 25-34 lat, mieszkańcy największych i dużych miast, osoby z najlepszym wykształceniem. Niższą niż przeciętną ocenę wystawili także pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, prywatni przedsiębiorcy, pracownicy kadry pracowniczej i specjaliści a także osoby z dochodem per capita co najmniej 4000 zł.

To wyraźny sygnał dla Kościoła. Dzięki badaniu można zobaczyć, jakie grupy nie mają najlepszego zdania o tej instytucji. Być może dzięki temu duchowni będą mogli przemyśleć swoje postępowanie, by lepiej dotrzeć do osób negatywnie oceniających ich działania.

