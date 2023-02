Pojawił się cwany plan na pokonanie PiS. Specjalna misja Trzaskowskiego

W Platformie Obywatelskiej coraz wyraźniej słychać głosy polityków w sprawie usunięcia się w cień Donalda Tuska przy jednoczesnym liderowaniu partii i większym zaangażowaniu Rafała Trzaskowskiego w kampanii parlamentarnej. - Rafał miał ogromne poparcie w wyborach prezydenckich, a Tusk przy całej sympatii do niego ma duży elektorat negatywny, podobnie jak Kaczyński. Tusk powinien wyjść i ogłosić Rafała kandydatem na premiera. To dałoby nam większe poparcie i spory atut w rękach. Powinniśmy pójść drogą Kaczyńskiego, żeby wygrać z PiS, czyli tak jak kiedyś prezes dał szansę Szydło, tak teraz Donald musi dać szansę Rafałowi – mówi nam jeden z ważnych polityków PO. Inni posłowie tej partii widzą w Trzaskowskim o wiele większy polityczny potencjał niż obecnie daje on Platformie. - Rafał Trzaskowski ma swoje zalety i warto je wykorzystać, ale to też od Rafała zależy co on chce z siebie dać na rzecz rządu zjednoczonych partii demokratycznych – mówi nam poseł KO Paweł Poncyljusz. - Liczę, że liderzy wszystkich partii opozycyjnych zasiądą do stołu, nawet jeśli nie będzie jednej listy, to później będzie jeden wspólny rząd – dodaje Poncyljusz. Politolodzy nie mają złudzeń, że manewr z Trzaskowskim pomógłby PO. - Platforma osiągnęła apogeum poparcia za Tuska, ale nie jest w stanie dać z siebie więcej. Tusk ma szklany sufit ustawiony gdzieś na poziomie 30 proc. i nie jest w stanie go przebić z uwagi na to, że ma duży elektorat negatywny. Platforma mogłaby jednak przebić te 30 proc. w taki sposób, gdyby Tusk zdecydował się na manewr Kaczyńskiego z 2015 roku. Wtedy prezes PiS namaścił Szydło na premiera, dziś Tusk mógłby to samo zrobić z Trzaskowskim – komentuje nam prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.

