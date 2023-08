Płace w budżetówce wzrosną bardziej niż ceny. Szef "Solidarności" dokładnie to wyliczył. Podajemy szczegóły

W ostatni czwartek rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok. Właśnie w tym dokumencie zapisano podwyżki dla osób, które pracują na państwowych posadach na poziomie 12,3%. - Propozycja podwyżek, którą przedstawił premier, jest wielkim krokiem do przodu. To jest wzrost realnej płacy w budżetówce o 5,7 proc. powyżej inflacji - powiedział Piotr Duda, w rozmowie z PAP. Bo wzrost cen w przyszłym roku, według rządowej prognozy, ma wynieść 6,6%. Przewodniczący „S” przypomniał, że wcześniejsze propozycje rządzących miały jedynie rekompensować wzrost cen. - Solidarność nie wyraziła na to zgody. My podtrzymujemy swoje stanowisko, czyli minimum 20 proc. podwyżki na rok 2024 dla całej sfery finansów publicznych, czyli budżetówki – zaznaczył Piotr Duda. A zgodnie z głównymi założeniami projektu budżetu, dochody państwa powinny wynieść w 2024 r. 683,6 mld zł, podczas gdy wydatki mają sięgnąć kwoty 848,3 mld zł. W efekcie deficyt budżetu państwa wyniesie 164,8 mld zł, co oznacza zdecydowany wzrost względem ostatnich lat. Rząd przewiduje, że w 2024 r. wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja 6,6 proc. Przewidywana na koniec przyszłego roku stopa bezrobocia to z kolei 5,2 proc.

