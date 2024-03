Pismo z odwołaniem Magierowskiego trafiło do USA, kiedy Sikorski wrócił do Polski

Spór pomiędzy rządem, a prezydentem zaognia się. Dotychczas jego główny front przebiegał przede wszystkim na linii Donald Tusk – Andrzej Duda. Teraz do sporu – dołączył Radosław Sikorski. Informacja o odwołaniu Marka Magierowskiego ze stanowiska ambasadora USA dotarła na piśmie, gdy Andrzej Duda przebywał jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Tusk i Sikorski – już nie.

Taki styl komunikacji oburzył prezydenta Andrzeja Dudę i jego ludzi. Szczególnie, że Marek Magierowski w latach 2015-2017 był dyrektorem Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta.

Największe oburzenie wywołał fakt, że ani Sikorski, ani Tusk – nie poinformowali Magierowskiego o swoich zamiarach. A to – rozsierdziło Pałac Prezydencki.

Na ,,czarnej liście” ambasadorów do odwołania znalazła się również Bogna Janke, która od 2023 roku jest ambasadorką w Brazylii. Wcześniej – Janke była wiceministrą w Kancelarii Prezydenta. Na liście ambasadorów „do odwołania” nie znalazł się – póki co – Jakub Kumoch – ambasador Polski w Chinach. Do takich ustaleń dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski.

TUSK ODPOWIADA NA ZARZUTY PAŁACU PREZYDENCKIEGO

- Pan ambasador Magierowski nigdy nie był moim fanem, ale ja mam dość wysoką ocenę jego pracy tutaj w Waszyngtonie - powiedział premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVP, podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

-Po tym, kiedy pan prezydent raczej zrezygnował ze współpracy, a tak przynajmniej przedstawiali to jego współpracownicy, w mediach było sporo informacji na ten temat, zdecydowaliśmy z ministrem Sikorskim, że zwrócimy się w związku z tym do prezydenta o zgodę na zmiany na większości ambasad – kontynuował Tusk - Jeśli nie będzie innej możliwości, to oczywiście będziemy przywoływali ambasadorów do kraju i ambasadorami do czasu zmiany stanowiska prezydenta lub zmiany prezydenta będą dyplomaci w charakterze chargé d’affaires. Jeśli takie rozwiązanie satysfakcjonuje pana prezydenta, trudno. Tak czy inaczej, my musimy usprawnić i zbudować lojalną wobec państwa polskiego ekipę, która będzie prowadziła nasze sprawy, sprawy państwa polskiego we wszystkich ambasadach - zapowiadał premier.

PREZYDENT MÓWI „NIE”

Na reakcję prezydenta na te doniesienia nie trzeba było długo czekać: - Nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta – skwitował słowa Tuska Andrzej Duda.

Na tym jednak nie koniec. Szef Gabinetu Prezydenta – Marcin Mastalerek zapowiedział – że w takiej sytuacji prezydent nie poprze kandydatury Radosława Sikorskiego na unijnego komisarza.

Jak zakończy się ten konflikt? To poważą - być może - już najbliższe dni !