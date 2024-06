i Autor: Super Express (2) Krzysztof Bosak

Wybory do Parlamentu Europejskiego

PiS i Konfederacja miałyby większość w Sejmie. Ile mandatów?

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca Polacy poszli do urn i wybrali 53 przedstawicieli. Po zwycięstwo sięgnęła Koalicja Obywatelska, drugie miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości, a trzecie - dla Konfederacji. Co ciekawe, te dwie partie miałyby większość w Sejmie, gdyby przełożyć wyniki do Parlamentu Europejskiego na polski parlament.