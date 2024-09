PiS chwali zawiadomienie NBP do prokuratury. „Bezprawne działania”

Jan Krzysztof Ardanowski o Ryszardzie Czarneckim: "To był człowiek bliski prezesowi"

NBP składa zawiadomienie do prokuratury na Hołownię

Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego. Co na to Czarnecki?

Zawiadomienie do prokuratury na Hołownię złożone przez NBP

NBP poinformował w piątek, że zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez marszałka Sejmu oraz szefa Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w związku z wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pod koniec maja Hołownia przekazał do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (której szefem jest Gawlik) wstępny wniosek o TS dla Glapińskiego, podpisany przez 191 posłów rządzącej koalicji; zarzucono w nim prezesowi NBP m.in. naruszenie konstytucji i ustaw. Według NBP Hołownia i Gawlik podjęli czynności "pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych do określonych działań".

PiS: „dobrze, iż NBP zdecydował się złożyć takie zawiadomienie"

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ocenił na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że to "bardzo dobrze, iż NBP zdecydował się złożyć takie zawiadomienie", bo - jak mówił - "nikt nie może być bezkarny". W jego opinii składający wniosek o TS dla Glapińskiego "zwyczajnie się ośmieszyli". Wskazywał, że uzasadnienie do tego wniosku "po wielokroć zostało obalone przez członków zarządu NBP i wielu ekspertów". "Co więcej, obecni rządzący łamią prawo. Wiemy, że Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie zbierał w tej sprawie głos" - ocenił.

Wtórował mu inny poseł PiS Przemysław Drabek, który przekonywał, że "te bezprawne działania organów państwa polskiego, polskiego Sejmu - muszą być zbadane przez prokuraturę".

Kuźmiuk, odnosząc się do zarzutów postawionych Glapińskiemu we wstępnym wniosku o TS, podkreślał, że NBP prowadził "skup papierów wartościowych na rynku wtórnym, a nie pierwotnym, ponad wszelką wątpliwość, a to bankowi centralnemu robić wolno". "Tego rodzaju operacje, otwartego rynku tych trudnych czasach covidowych, a później wojennych prowadziło około czterdziestu banków centralnych na świecie" - wskazywał.

Ocenił również, że "podejmowanie decyzji dotyczących osłabienia polskiej waluty, a także obniżki stóp procentowych w 2023 roku, (...) wszystkie te ruchy miały merytoryczne uzasadnienie". Według niego "potwierdzają to wszyscy ekonomiści".

Co zarzucono prezesowi NBP?

We wstępnym wniosku do TS, skierowanym przez Hołownię do procedowania przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej zarzucono prezesowi NBP m.in. naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.

