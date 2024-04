PiS chce obnażyć Trzecią Drogę? Oficjalnie zadano trzy ważne pytania. "To będzie test"

Wiceszef polskiej dyplomacji: "Gdyby Izrael miał dobrą wolę, to chroniłby ten konwój"

- Publicznie zadajemy trzy pytania Trzeciej Drodze: czy Trzecia Droga poprze projekt ustawy złożony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości o przywróceniu zerowej stawki VAT na żywność? Po drugie, czy Trzecia Droga będzie popierała wepchnięcie Polski do strefy euro? I po trzecie, czy Pani minister Hennig-Kloska, która reprezentuje TD w rządzie Donalda Tuska, złoży projekt ustawy przedłużającej tarczę energetyczną, a więc utrzymanie wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o odbiorców energii, na drugie półrocze tego roku? - oznajmił Mariusz Błaszczak.

Podkreślił przy tym, że liczy na to, że Trzecia Droga poprze chociaż projekt ws. VAT-u na żywność. - Jesteśmy sceptyczni, że tak się stanie, ale teoretycznie taka możliwość istnieje, bo politycy Trzeciej Drogi mówili w kampanii wyborczej, że sytuują się pomiędzy PiS a KO (...) To będzie test, czy Trzecia Droga jest trzecią nogą Donalda Tuska, czy jest odrębnym bytem politycznym. Jesteśmy sceptyczni, ponieważ Trzecia Droga zapowiadała chociażby akademiki za złotówkę – nie ma ich. Zapowiadała dobrowolny ZUS – nie ma go, a więc nie wywiązała się ze składanych deklaracji. Jeszcze raz poddajemy Trzecią Drogę testowi - dodał były szef MON.

Głosowanie z PiS-em?

Tymczasem Mateusz Morawiecki zaczął przekonywać, że parlamentarzyści PiS i TD "mogą utworzyć większość" (w kontekście przywrócenia zerowej stawki VAT na żywność). - Mamy takie możliwości w Sejmie. Nasi parlamentarzyści wraz z parlamentarzystami TD mogą utworzyć większość, nie potrzebujemy do tego nikogo, wystarczy przetestować dobrą wolę Trzeciej Drogi, ale i wszystkich parlamentarzystów - zaznaczył. Były premier zaapelował także do posłów ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, aby podjęli wraz z jego ugrupowaniem "ten prosty krok", jakim jest przywrócenie zerowej stawki na żywność.

Póki co ani Szymon Hołownia, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie zdecydowali się zareagować na konferencję posłów PiS. W galeriach poniżej możecie natomiast zobaczyć, jak mieszkają liderzy Trzeciej Drogi

