PiS bez szans na subwencję? Siemoniak nie pozostawia złudzeń

Kara dla nietrzeźwego polskiego żołnierza, który strzelał do auta z dzieckiem

TYLKO U NAS! Paweł Kowal po operacji. Wiemy co się stało posłowi KO

„Nie ma podstaw do działania ministra finansów”

Podczas wywiadu Tomasz Siemoniak odniósł się do decyzji Rady Ministrów z 18 grudnia w sprawie przeciwdziałania skutkom kryzysu konstytucyjnego w sądownictwie. W jego opinii uchwała ta jednoznacznie wyklucza możliwość działania ministra finansów w tej sprawie.

„Na tej podstawie minister finansów nie ma żadnego powodu, żeby działać” – zaznaczył. Dodał również, że „straszenie ministra finansów czy rządu nie podziała”, wskazując na próby nacisków ze strony polityków PiS.

TYLKO U NAS! Paweł Kowal po operacji. Wiemy co się stało posłowi KO

Krytyka uchwały PKW

Siemoniak nie szczędził ostrych słów wobec uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Określił ją jako „dziwną” i pełną niespójności. Polityk KO podkreślił, że to stanowisko zostało jednomyślnie przyjęte przez rząd, co według niego daje pełne podstawy do odmowy wypłaty pieniędzy partii Jarosława Kaczyńskiego.

Stanowisko Tuska: „Pieniędzy nie ma i nie będzie”

Szef MSWiA odniósł się również do słów premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że „na jego oko tych pieniędzy dla PiS nie ma i nie będzie”. - „Oko premiera jest czujne i wnikliwe” – skomentował z uśmiechem Siemoniak, wskazując na konsekwencję działań rządu w tej sprawie.

Przyczyny odmowy subwencji

PKW w sierpniu ubiegłego roku odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS za wybory parlamentarne w 2023 roku. Komisja wykazała nieprawidłowości na kwotę 3,6 mln zł, co skutkowało pomniejszeniem dotacji o trzykrotność tej kwoty, a także zmniejszeniem rocznej subwencji. Łącznie PiS straciło ponad 21 mln zł.

PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała ich skargę. Jednak status tej izby jest kwestionowany zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości UE, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka, co rzuca cień na jej decyzje.

Spór o niezawisłość sądów

Decyzje PKW i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN wpisują się w szerszy spór o niezależność polskiego sądownictwa. Trybunały europejskie oraz część środowiska sędziowskiego podważają legalność funkcjonowania tej izby. W konsekwencji, zarówno wypłata subwencji, jak i prawomocność uchwał podejmowanych przez PKW są przedmiotem kontrowersji.

Co dalej z pieniędzmi dla PiS?

Obecnie wszystko wskazuje na to, że subwencja dla PiS pozostanie zamrożona. Minister finansów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, nie ma podstaw do jej wypłaty, a kontrowersje wokół decyzji PKW tylko pogłębiają polityczny spór.

Dla PiS to ogromna strata finansowa, która może wpłynąć na możliwości partii w kolejnych kampaniach wyborczych. Jak zakończy się ta sprawa? Przyszłość pokaże, ale jedno jest pewne – napięcia na polskiej scenie politycznej nie ustąpią szybko.

Poniżej galeria zdjęć: Tomasz Siemoniak, gen. Waldemar Skrzypczak. Zapraszamy.

Express Biedrzyckiej - Adam Traczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.