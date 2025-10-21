Pilny wpis Tuska z rana! "Sprawa jest rozwojowa"

Z samego rana premier Donald Tusk umieścił w mediach społecznościowych wpis. Co się stało? Polityk zwrócił uwagę na najświeższe działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: - ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa - przekazał szef rządu.
