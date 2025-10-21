Pilny wpis Tuska z rana! "Sprawa jest rozwojowa"

Z samego rana premier Donald Tusk umieścił w mediach społecznościowych wpis. Co się stało? Polityk zwrócił uwagę na najświeższe działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: - ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa - przekazał szef rządu.

i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Donald Tusk, premier, w granatowej marynarce i białej koszuli, z czerwoną przypinką w kształcie serca, spogląda w obiektyw. Zdjęcie ilustruje zmiany w prawie i likwidację CBA, o których przeczytasz na Super Biznes.