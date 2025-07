Pilny apel Szymona Hołowni! Prosi o dwie rzeczy

Podczas konferencji prasowej w Sejmie, Szymon Hołownia zwrócił się bezpośrednio do członków swojego ruchu. - Jeżeli chcecie odejść, proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, kwitami, połóżcie na stole, mówiąc prosto w oczy, powiedzcie mi, że chcecie odejść. Nie ciągajcie się z tym po mediach, nie róbcie smrodu jakimiś przeciekami czy pogłoskami - oświadczył. Podkreślił tym samym potrzebę otwartego dialogu i unikania publicznych spekulacji, które, jego zdaniem, szkodzą wizerunkowi partii.

Komentarz w sprawie Tomasza Zimocha

Szymon Hołownia odniósł się również do sytuacji z posłem Tomaszem Zimochem, który został zawieszony w prawach członka klubu na miesiąc.

- Sytuacja z Tomkiem Zimochem narastała od dłuższego czasu. Nie grał zespołowo z naszym ruchem już od dawna. To, co się stało teraz, jest tylko potwierdzeniem faktów - stwierdził lider Polski 2050, sugerując, że decyzja o zawieszeniu była konsekwencją długotrwałych różnic zdań i braku współpracy. Zawieszenie Zimocha nastąpiło po jego krytyce pod adresem Hołowni w związku z doniesieniami medialnymi o spotkaniu marszałka Sejmu z europosłem PiS, Adamem Bielanem.

Mimo spekulacji o potencjalnych odejściach, Hołownia zapewnił, że nie widzi realnego zagrożenia dla jedności w partii.

- Nie ma takich osób na horyzoncie, ja takich nie widzę, które chciałyby z Polski 2050 odejść. My jesteśmy dzisiaj w odwrotnym procesie, potrzebujemy więcej jedności - podkreślił. Jednocześnie, Hołownia zdementował spekulacje o ewentualnym wejściu Polski 2050 do rządu technicznego. - Nie wchodzę do żadnego rządu technicznego. Nawet taki pomysł rozważany teoretycznie, przyniósłby więcej chaosu niż porządku - oświadczył. Dodał jednak, że "rozmawiać trzeba" i obecnie najważniejsza jest "rekonstrukcja naszego rządu".

Tło napięć w Polsce 2050

Jak informują media, napięcia wewnątrz Polski 2050 nasiliły się po ujawnieniu informacji o nocnym spotkaniu Szymona Hołowni z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Część polityków ugrupowania miała domagać się publicznego odcięcia od PiS. Te doniesienia, w połączeniu z zawieszeniem Tomasza Zimocha, wskazują na wyzwania, przed którymi stoi Szymon Hołownia w zarządzaniu swoim ruchem.

