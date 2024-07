Pilne wystąpienie Joe Bidena! O co chodzi?

Nie Tusk ani Hołownia! To on powinien wystartować w wyborach prezydenckich

Joe Biden zdecydował się na wystąpienie przed mediami, w którym poinformował, że rozmawiał z Donaldem Trumpem i ten czuje się dobrze. Wzywał także, aby Amerykanie byli zjednoczeni. Prezydent USA złożył także kondolencje bliskim ofiary, która zginęła w zamachu.

- Wyrażamy kondolencje dla tego człowieka, jego rodzina. Był ojcem, który chronił rodzinę przed pociskami. Modlimy się o pełne wyzdrowienie rannych - powiedział.

Podziękował także Secret Service oraz innym funkcjonariuszom, którzy ryzykowali życie, by uratować Donalda Trumpa.

- W Ameryce nie ma miejsca dla żadnej przemocy. Usiłowanie zamachu jest przeciwne wszystkiemu, kim jesteśmy. To nie jesteśmy my, to nie jest Ameryka. Jedność jest najtrudniejszym celem, nic nie jest od niej ważniejszego - stwierdził Joe Biden.

Prezydent USA ujawnił, że razem z wiceprezydent Kamalą Harris spotkał się z szefem FBI, by porozmawiać o zamachu i jego skutkach. Joe Biden powiedział także, ze choć wiadomo, kim był strzelec, na razie nie wiadomo, jakimi motywami się kierował. Zaapelował także do swoich rodaków.

- Nie czyńcie żadnych założeń co do związków tego człowieka czy jego motywów. Pozwólmy FBI i służbom przeprowadzić dokładne i szybkie dochodzenie - prosił.

Polityk zaznaczył, ze polecił Secret Service zapewnienie wszystkich środków ochrony dla Donalda Trumpa, by zapewnić mu maksymalne bezpieczeństwo.

