Pilne! Wojna na Ukrainie. Nie żyje kolejny polski ochotnik. "Tragiczny tydzień"

Rano, w szpitalu w Dnipro, zmarł ciężko ranny polski ochotnik. To tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie Ukrainy - poinformował Michał Dworczyk na Twitterze. Jak podkreślił minister, kolejny ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. - Stan rannego polskiego wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju - dodał. W piątek Michał Dworczyk informował, również na Twitterze, że zginął kolejny żołnierz Ukrainy - obywatel Polski, a dwóch, kilka dni temu rannych, wciąż jest w stanie poważnym. Z kolei kilka dni temu pisaliśmy o śmierci innego Polaka walczącego z Rosją Władimira Putina. Żołnierz pochodził z Kłodzka. Wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2020 roku

