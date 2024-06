PILNE! Nie żyje żołnierz ugodzony nożem na granicy! "Mateuszu, Nasz Bracie w służbie, wypełniłeś słowa roty przysięgi "

i Autor: STRAŻ GRANICZNA, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/FACEBOOK Nie żyje żołnierz ugodzony nożem na granicy

Nie żyje żołnierz, który został raniony na granicy polsko-białoruskiej. O śmierci żołnierza powiadomiło na X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To żołnierz, który został ugodzony nożem przez jednego z migrantów, który chciał nielegalnie przekroczyć granicę. Do zdarzenia doszło w Dubiczach Cerkiewnych we wtorek 28 maja.