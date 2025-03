PILNE! Kaczyński zwołuje konferencję. Ważne ogłoszenia

„Polacy mogą to uczynić, mogą to uczynić już w najbliższym czasie, ale dziś mamy do czynienia ciągle z tym fatalnym biegiem wydarzeń. A to, co dzisiaj się dzieje, jest niczym innym, tylko kolejnym, bardzo ważnym punktem w tej operacji” – mówił Kaczyński, podkreślając, że obecna władza realizuje działania wymierzone w państwo i obywateli.