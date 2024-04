i Autor: Fot. AP PHOTO/CZAREK SOKOLOWSKI

PILNE! Donald Tusk zachorował. Dopadło go paskudne choróbsko

Pogoda płata nam figle i po kilku gorących wręcz dniach przyszło nagłe ochłodzenie. Temperatury mocno spadły, a to gotowy przepis na przeziębienie. Jak się okazuje choroba dała się też we znaki premierowi Donaldowi Tuskowi. Szefa rządu dopadło zapalenie płuc! To sprawia, że teraz musi się wyleczyć, by wrócić do obowiązków.