Pilna konferencja Kaczyńskiego. Ważny apel do Hołowni

Już 9 czerwca Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, nic zatem dziwnego, że kampania ruszyła pełną parą. Pod koniec kwietnia poznaliśmy listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, a Jarosław Kaczyński odwiedza miasta i wsie w całej Polsce i zabiega o poparcie dla swoich kandydatów. 28 maja, we wtorek, Jarosław Kaczyński odwiedzi województwo łódzkie. Prezes największego opozycyjnego ugrupowania odwiedzi Łowicz oraz Sieracz. Pierwsze ze spotkań ma się rozpocząć o godzinie 14.30. Na Se.pl zbierzemy najważniejsze cytaty z wypowiedzi byłego premiera oraz komentarze publicystów.

W niedzielę Jarosław Kaczyński odwiedził Otwock, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że stawka tych wyborów jest niezwykle wysoka. - Są przed nami, jak wszyscy wiemy, wybory. Trzecie wybory w ciągu krótkiego czasu i wiem, że pewna część naszego społeczeństwa czuje już znużenie. Nie wszyscy są przeświadczeni, że warto na te wybory iść. A, szanowni państwo, to są wybory naprawdę niesłychanie wręcz ważne - mówił Kaczyński w Otwocku, dodając, ze jest kilka powodów, które powinny skłonić do udziału w eurowyborach.

JAROSŁAW KACZYŃSKI W SIERADZU

Prezes PiS mówił o pakcie migracyjnym oraz o tym, że jego partia uważa, że powinno dojść w tej sprawie do debaty w Sejmie. Kaczyński poinformował, że został złożony wniosek o dodatkowe posiedzenie parlamentu. Udzielił także poparcia Joannie Lichockiej, która zabiega o mandat europosłanki.

- Ten Parlament Europejski, jego skład może być inny niż poprzednie. Tam potrzeba ludzi walki, ludzi konsekwentnych, ludzi, którzy przez wiele lat, można powiedzieć, że przez dziesięciolecia, reprezentują ten sam kurs. Najogólniej mówiąc, kurs propolski - ocenił prezes PiS.

- Premier Francji twierdzi, że przyjęcie paktu migracyjnego zostało wymuszone na krajach Europy Wschodniej. Chodzi tu także o Polskę. Złożyliśmy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w tej sprawie. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, ale naprawdę tego nie można zostawić. To jest taka sytuacja, na którą każdy normalny kraj, a już w szczególności kraj prawie 40-milionowy, o rosnącym potencjale, o takiej historii, jaką my mamy, powinien zareagować. Jeżeli ten obecny rząd nie zareaguje, to będzie to kolejna weryfikacja tezy, że to jest rząd zewnętrzny, w istocie reprezentujący obce interesy i realizujący tutaj obcą agendę - mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o Tusku