Wybory do sejmu w 2023 roku

Zobacz, co dostaną posłowie

Pieniądze, samoloty, mieszkania. Niektóre przywileje posłów wbijają w fotel! Aż się w głowie kręci

brg 4:53

6656 osób rywalizowało o 460 foteli na sali plenarnej Sejmu. Trudno się im dziwić, bo praca posła wiąże się nie tylko z godnymi zarobkami, ale też z całą masą przywilejów. Dla posłów problemem nie jest nawet przeprowadzka do stolicy, bo to my, podatnicy, finansujemy im wynajęcie mieszkania.