Sedno Sprawy 11.04.2023

Pieniądz z KPO mogą trafić do Polski jeszcze przed końcem wakacji

Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw europejskich, mówi nam, że pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą w sierpniu trafić do Polski. Minister zastrzega, ze to najbardziej optymistyczny scenariusz, który wcale nie musi zostac zrealizowany. Wiele zależy od tempa pracy Trybunału Konstytucyjnego, który ocenia zgodność z konstytucją ustawy, będącej kompromisem z Brukselą.