Pełnomocnik Palikota specjalnie dla nas: "Nie wiem, gdzie jest mój klient"

Pełnomocnik Palikota o swoim kliencie: Nie wiem, gdzie on jest

Jeden z najbardziej znanych adwokatów, który od lat współpracuje blisko z Januszem Palikotem wytacza ciężkie działa przeciwko służbom, które zatrzymały i oskarżają jego klienta. - Mamy do czynienia w wymiarze sprawiedliwości z kontynuacja Zbigniewa Ziobry, mamy do czynienia z butą pewnych organów państwowych, Janusz Palikot walczył, aby biznes uratować, pan Janusz Palikot nie ma możliwości finansowych, majątkowych żeby spłacać zobowiązania - mówi nam Jacek Dubois. Na potwierdzenie swojej tezy adwokat dodaje, że nie ma wiedzy gdzie w tej chwili znajduje się jego klient.

To mogło być złamanie tajemnicy

Jacek Dubois zapowiadał też złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prokuraturę. Jego zdaniem po zatrzymaniu byłego posła funkcjonariusze CBA zarekwirowali jego telefon, a zawarta w nim korespondencja trafiła do prokuratury. Janusz Palikot podejrzany jest o oszustwo i przywłaszczenie mienia.

W sobotę sąd zastosował wobec niego dwumiesięczny, warunkowy areszt. Sprawa, w ramach której doszło do aresztowania, dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł. Śledczy ustalili, że w dokumentach ofertowych przedstawiano nieprawdziwe informacje co do sposobu wykorzystywania pieniędzy, które pokrzywdzeni inwestowali w spółki należące do grupy kapitałowej. Środki były wykorzystywane między innymi na spłatę długów tej grupy.

