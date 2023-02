Pawłowicz negatywnie komentuje WOŚP. Zobacz, komu się dostało tym razem

Co dziś robi była premier?

Od początku swojej działalności fundacja WOŚP zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń. W 2023 roku w finale WOŚP udział wzięło około 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą. Wstępna zadeklarowana kwota to minimum 154,6 mln zł. Do tej puli dojdą jeszcze pieniądze z licytacji, które trwają niemal do połowy lutego. Tegoroczny finał WOŚP przebiegał pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

Krystyna Pawłowicz w dość niewybredny sposób odniosła się do tej wielkiej akcji. "A ile z tej sumy wpłaciły ZAGRANICZNE firmy spożywcze, telekomunikac.,banki itp,wspierające lewicową wośp ? Wcale nie”Polacy”? Czy wsparły też katolicki CARITAS ? Nie? Towary i usługi tych firm mniej bystrych klientów, często nie popierających wośp zmuszały do wpłat na jej rzecz" - napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze (pisownia oryginalna).

Krystyna Pawłowicz od dawna ma na pieńku z Jerzym Owsiakiem i nie popiera jego akcji charytatywnej.

Krystyna Pawłowicz (ur. 14 kwietnia 1952 w Wojcieszowie) – polska prawniczka specjalizująca się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, nauczycielka akademicka, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2007–2011 członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, członek Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2011–2019, sędzia Trybunału Konstytucyjnego z kadencją od 5 grudnia 2019.

