dziś uroczystości pogrzebowe

Paweł Kukiz pożegnał przyjaciela, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poruszjące wyznanie

Paweł Kukiz (61 l.) znał się z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim ponad 30 lat. Kiedy 9 stycznia polityk dowiedział się o śmierci duchownego, mocno się wzruszył. – Jeździłem często do Radwanowic do księdza Tadeusza, gdzie prowadził fundację św. Brata Alberta. To był człowiek, który osierocił tysiące biednych i odtrąconych ludzi – zaznacza w rozmowie z nami Paweł Kukiz. Dzisiaj odbędzie się drugi dzień uroczystości pogrzebowych księdza Isakowicza-Zaleskiego, który spocznie na cmentarzu w Rudawie pod Krakowem.