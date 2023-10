Paweł Kukiz szczerze o starcie z list PiS. Zaskoczenie?

Paweł Kukiz jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskiej scenie politycznej. Po raz kolejny zaskoczył wyborców, gdy ogłoszono go jedynką na opolskiej liście PiS. Co spowodowało, że polityk zdecydował się na taki krok?

- Jeśli chce się cokolwiek zrobić dla dobra wspólnoty, to trzeba być w Sejmie. Żeby się dostać, trzeba wystartować z list jakiejś partii lub posiadać samemu tak silną partię, by przekroczyć 5-procentowy próg. Ponieważ ja bym w życiu nie przekroczył 5-procentowego progu, bo nie mam struktur, żeby to uczynić, więc rozmawiałem z absolutnie każdą opcją polityczną, na długo przed wyborami, czy są zainteresowani przyjęciem postulatów Kukiz'15. Nie byli zainteresowani, więc wystartowałem z Prawem i Sprawiedliwością – powiedział w Radiu Zet.

Paweł Kukiz został zapytany, czy Kukiz’15 stworzy własne koło czy dołączy do klubu PiS. Jak się okazuje, decyzja nie jest jeszcze podjęta. - Zobaczymy, zależy to od wielu rzeczy. Muszę spotkać się ze swoimi współkoalicjantami, z którymi razem startowałem, porozmawiamy o scenariuszach, o taktyce. To, co będzie korzystne dla całej prawicowej wspólnoty, będzie zrealizowane. Żaden scenariusz nie może być wykluczony – stwierdził.

Jak widać, świeżo po wyborach wciąż jest wiele niewiadomych. Przed politykami wszystkich frakcji czas podejmowania różnych decyzji. Jak statecznie będzie wyglądał rząd? Wkrótce się przekonamy.

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Dalej