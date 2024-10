Paweł Kukiz ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich?! Polityk zabrał głos

- Nie mam pojęcia, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę nie wiem. Jakby ktoś teraz do mnie przyszedł i zapytał, to bym powiedział, że jest już za późno, żebym się w tej kwestii wypowiadał. Prezes Kaczyński powinien dwa miesiące temu zaprosić do siebie przedstawicieli różnych opcji prawicowych i centroprawicowych, pana Mentzena, pana Bosaka, kilka takich osób i powiedzieć: "Panowie, mamy dwie opcje - albo wystawiamy wspólnego kandydata, przedstawiam naszych z PiS, a jeśli nie, to każdy z panów czy pań wystawia swojego i macie gwarancję PiS, że gdy wejdzie on do drugiej tury, to my, PiS, staniemy za nim murem" - powiedział.