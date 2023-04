Paweł Kukiz po raz trzeci wybiera się do Sejmu. W 2015 startował z własnego komitetu, cztery lata później szedł z ludowcami, teraz planuje koalicję z PiS-em i jest coraz bliżej uzgodnienia wszystkich szczegółów. W tym celu, w przyszłym tygodniu, spotka się z prezesem partii rządzącej Jarosławem Kaczyńskim (74 l.). Kiedy pytamy Pawła Kukiza, czy na przeszkodzie do trwałego sojuszu, nie staną jego trudne relacje ze Zbigniewem Ziobro (53 l.), mówi o ministrze sprawiedliwości z nieskrywanym lekceważeniem - Chcę zawrzeć umowę koalicyjna z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie z Ziobrą. To prezes Kaczyński jest rozgrywającym, on posiada największą partię. Nie chcę startować wspólnie z Solidarna Polską, tylko z PiS-em. Równie dobrze prezes Kaczyński mogłoby uznać, że chce startować z Solidarną i z partią Razem, to nie moja sprawa - podkreśla były muzyk. Paweł Kukiz wskazuje też, że po deklaracji PSL w sprawie poparcia ustawy o sędziach pokoju, sprzeciw Solidarnej Polski wobec tego rozwiązania ma już niewielkie znaczenie. Co ciekawe, elektorat PiS chciałaby takiej współpracy. Z sondażu Instytutu Badań Pollster na nasze zlecenie wynika, że 60% wyborców partii rządzącej popiera obecność ludzi Kukiz ‘15 na listach. Zdaniem politologa doktora Olgierda Annusewicza (46 l.), to bardzo pragmatyczne podejście – Wyborcy prawicy rozumieją to, co dość trudno jest zrozumieć politykom opozycji, że duży może więcej, że Paweł Kukiz jest ciągle popularną osobą – zwyciężył pragmatyzm, podkreślił ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 14-16.04.2023 roku metodą CAWI na próbie 1120 dorosłych Polaków.

