Człowiek Tuska wraca do polityki. Paweł Graś szefem gabinetu

To człowiek Tuska od zadań specjalnych. Od lat doradzał liderowi Platformy Obywatelskiej, zarówno na polskim podwórku, jak i w Brukseli, w przeszłości pełnił również funkcję rzecznika rządu oraz sekretarza generalnego PO. Jego powrót do rządu kilka dni temu zapowiedział na konferencji sam Donald Tusk. Teraz- potwierdził to na antenie radia – Jan Grabiec. Kim jest jeden z najbliższych i najbardziej lojalnych ludzi Tuska?

Jeszcze we wtorek, pytany podczas konferencji prasowej o swojego politycznego kolegę, Donald Tusk mówił o nadziei na „finalizację" rozmów. „Mogę zawsze na niego liczyć, także dla mnie będzie to poważne wsparcie" – ocenił premier. Dziś to już pewne – wieloletni doradca i współpracownik szefa rządu – Paweł Graś objął stanowisko szefa politycznego gabinetu premiera. Potwierdził to w rozmowie z RMF FM Jan Grabiec. „Będzie zajmował się organizacją pracy dotychczasowej płaszczyzny politycznej wokół premiera. Ma duże doświadczenie w tym zakresie" – powiedział Grabiec. Donald Tusk i Paweł Graś znają się od wielu lat. Razem współpracowali w szeregach Platformy Obywatelskiej, a następnie w Brukseli – w Radzie Europejskiej i Europejskiej Partii Ludowej. W PO mówi się, że to jeden z najbardziej lojalnych ludzi Tuska. KIM JEST PAWEŁ GRAŚ? Urodził się 23 lutego 1964 r. w Kętach. Studiował prawo i dziennikarstwo, a w czasie studiów był przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam poznał Grzegorza Schetynę. Na poważnie z polityką związał się w 1997 roku. Dziesięć lat później w rządzie Donalda Tuska pełnił funkcję koordynatora służb specjalnych. Dwa lata później został rzecznik prasowym rządu oraz sekretarzem stanu w KPRM. Przez lata w partii zyskał opinię człowieka od „brudnej roboty". W 2006 roku zajął się sprawą Pawła Piskorskiego, wyrzuconego z PO za „psucie wizerunku partii. Polityk kupił wraz z żoną działkę za ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych – co ujawniło kłamstwa w jego oświadczeniu majątkowym. Graś był również jednym z bohaterów tzw. afery taśmowej. W czasach pełnienia przez niego funkcji sekretarza generalnego PO w 2014 roku został nagrany na rozmowach w restauracji „Sowa i Przyjaciele" z miliarderem Janem Kulczykiem, ministrem skarbu Włodzimierzem Karpińskim oraz ówczesnym prezesem Orlenu Jackiem Krawcem. Gdy Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej i wyjechał do Brukseli – Paweł Graś został jego doradcą, a następnie szefem gabinetu, gdy ten w 2019 roku przejął stery w Europejskiej Partii Ludowej. Teraz ponownie razem- wrócili do polskiej polityki. Prywatnie – Paweł Graś ma żonę i dorosłego syna.