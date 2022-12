Solidarna Polska o rządzie Mateusza Morawieckiego: Pasmo porażek

W koalicji rządzącej od kilku dni mocno buzuje. Politycy Solidarnej Polski w ostatnich dniach, o czym informowaliśmy na se.pl, mówili publicznie m.in., że rząd Mateusza Morawieckiego to „pasmo porażek” (to słowa wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby) oraz pisali o „frakcji banksterskiej”, która prowadzi kraj w złym kierunku (to z kolei Beata Kempa, europosłanka z Solidarnej Polski). W czwartek, 1 grudnia, wieczorem do tego grona dołączył także europoseł i ważny polityk Solidarnej Polski Patryk Jaki. „Frakcja bankowa od lat blokuje reformy, sądownictwo oddaje Brukseli w ramach kolejnych „kompromisów”, bo „nie można umierać za sądy”, „ZZ (Zbigniew Ziobro- przyp.red.) się uparł na kilku sędziów” etc. A w zamian rozbestwiona kasta postanowiła skonfiskować prawie cały majątek PJK (prezesa Jarosława Kaczyńskiego- przyp.red.) Tak się kończy krótkowzroczność” – napisał na Twitterze, odnosząc się do kontrowersyjnego wyroku sądu w sprawie opłacenia przez Jarosława Kaczyńskiego publikacji przeprosin dla Radosława Sikorskiego, co wyceniono na ponad 700 tys.zł.

Ostro w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Partia Ziobry mówi o "katastrofalnych błędach"

Zapytaliśmy polityków Solidarnej Polski, czy to jakaś szersza akcja przeciwko premierowi, w odpowiedzi usłyszeliśmy, że to premier „kilka tygodni temu ruszył z kolejną ofensywą na nas, że przez nas nie ma funduszy”. W partii Zbigniewa Ziobry jest przekonanie, że wszystko co mówi premier to „cyniczna bzdura” i próba szukania winnego „ jego katastrofalnych błędów”, które skutkują blokadą pieniędzy z KPO.

Otoczenie premiera podchodzi do tych ataków na spokojnie. - To wyraz bezsilności - słyszymy.

Blokada środków z KPO. Morawiecki szuka poparcia dla ustaw

Morawiecki szuka więc poparcia dla ustaw, które będą wypełniać warunki stawiane przez Komisję Europejską gdzie indziej. Rządowy projekt ustawy dot. energetyki wiatrowej obiecał wczoraj poprzeć PSL. Dotąd projekt był blokowany przez Solidarną Polskę. Co do zmian w sądownictwie także toczą się rozmowy z opozycją. Morawiecki liczy w tej sprawie na PSL i lewicę, które razem z PiS zagłosowały w 2021 roku za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, z którego finansowany ma być KPO. Wtedy Solidarna Polska głosowała przeciw.

Premier Morawiecki nie głosował nad nowelizacją ustawy o notariacie

Zbigniew Ziobro w czwartek, 1 grudnia w Sejmie poniósł bolesną porażkę - upadł ważny dla jego resortu projektu nowelizacji ustawy o notariacie, który przewidywał nadanie notariuszom dodatkowych uprawnień, mających przyspieszyć oczekiwanie na wpis w księgach wieczystych. Jak do tego doszło? Okazuje się, że nad projektem Ziobry nie zagłosowało aż 14 posłów PiS. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w głosowaniu nie wziął udziału także premier Mateusz Morawiecki. I choć współpracownicy premiera mówią, że nie było to celowe działanie, lecz kwestia innych obowiązków, to w obliczu ostrych napięć z ostatnich dni nie dziwi fakt, że jest to interpretowane jako „odwinięcie się ziobrystom”.