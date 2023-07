Papież Franciszek zwrócił się do Rosji. „Kieruję apel do moich braci”

Papież Franciszek postanowił zwrócić się do Federacji Rosyjskiej w sprawie Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Ma ona bardzo duże znaczenie dla eksportu zboża z Ukrainy na światowe rynki. To szczególnie ważne dla narażonych społeczności. Rosja ostatnio wycofała się z tej umowy, co papież określił „ciężką zniewagą dla Boga”.

- Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość – oznajmił.

Postanowił także wprost zaapelować do powrotu do inicjatywy czarnomorskiej. - Kieruję apel do moich braci, do władz Federacji Rosyjskiej, o wznowienie inicjatywy czarnomorskiej, by zboże można było bezpiecznie transportować – wzywał papież Franciszek.

Warto przypomnieć, że niedawno brytyjskie Ministerstwo Obrony informowało, że rosyjska Flota Czarnomorska zmieniła swoje rozmieszczenia, przygotowując się tym samym do zablokowania Ukrainy. Według podanych informacji, nowoczesna korweta miała patrolować szlak między Bosforem a Odessą.

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej