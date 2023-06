Państwowy pogrzeb Riada Haidara. Ważna prośba od żałobników

Riad Haidar zmarł 25 maja w wieku 72 lat po długiej walce z chorobą. Zasłynął jako pediatra ratujący życie dzieci, ale także zaangażowany polityk oraz działacz społeczny. Jego pogrzeb odbędzie się 3 czerwca w cerkwi przy ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej. Do świątyni jednak będzie mogła wejść tylko rodzina, bliscy, przedstawiciele Sejmu oraz poczty sztandarowe z uwagi na niewielki rozmiar cerkwi. Ini uczestnicy będą mogli śledzić uroczystość na telebimie, który zostanie ustawiony przed świątynią. Będzie tam też umieszczona księga kondolencyjna.

Po uroczystości w cerkwi nastąpi pogrzeb na cmentarzu komunalnym. Na ulicy Terebelskiej będzie czekać 5 autokarów MZK, które przewiozą chętnych na miejsce. Miejsce uroczystości oraz trasa przejazdu konduktu pogrzebowego będzie zabezpieczane przez policję i straż miejską, trzeba się także liczyć z wieloma utrudnieniami w ruchu w tych okolicach.

Ponadto żałobnicy proszą, by nie składać im kondolencji ani nie robić zdjęć podczas uroczystości pogrzebowych. Poproszono także, aby nie przynosić wieńców i kwiatów, a w zamian za to przekazać środki na wsparcie budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

