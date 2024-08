Panika Putina! To może być przełom. Ukrainiec ma nadzieję pokonać Rosję!

Ukraińskie wojska w natarciu

To może być przełomowy moment dla broniącej się w wojnie z Rosją Ukrainy. Jej siły zbroje od tygodnia nacierają na obwód kurski, co zmusiło Rosję do defensywy. Od tygodnia ewakuuje ona w głąb kraju tysiące ludzi, co zdaje się nie umknęło uwadze rosyjskiego dyktatora. Władimir Putin zdecydował się zwołać niezapowiadaną naradę w swojej moskiewskiej rezydencji Nowo-Ogariowo. W poniedziałek zebrała się cała putinowska wierchuszka, począwszy od członków Rady Bezpieczeństwa, prezydenckiej administracji, szefów wszystkich służb siłowych i gubernatorów obwodów biełgorodzkiego, kurskiego oraz briańskiego, aż po członków rosyjskiego rządu. – Najważniejsze zadanie stoi bez wątpienia przed Ministerstwem Obrony: wybić przeciwnika z naszego terytorium i wspólnie ze służbą pograniczną zapewnić trwałą obronę granic państwa – mówił Putin. – Zachód walczy z nami rękoma Ukraińców – dodał.

Nadzieja umiera ostatnia

Rosyjski, opozycyjny portal „Agenctwo" podaje, że wojska ukraińskie posunęły się o 70 km kw. w głąb rosyjskiego terytorium w ciągu jednego dnia. A zatem byłby to największy taki atak przeciw Rosji od czasów drugiej wojny światowej. Czy może to stanowić jakiś punkt zwrotny dla zmęczonej wojną Ukrainy? Sukces ukraińskiej armii na pewno nie przejdzie bez echa na morale Ukraińców. – Wierzę w zwycięstwo nad tyranem Putinem. Jest ogromny entuzjazm wśród nas Ukraińców po tym, jak zaatakowaliśmy obwód kurski, to Putin i jego Rosja jest w defensywie. Uwierzyliśmy teraz, że jesteśmy w stanie naprawdę pokonać tego tyrana, dziada Putina, zbrodniarza – mówi nam Wołodymyr Petraniuk, dyrektor kijowskiego teatru na Ukrainie, który bezceremonialnie opisuje, co naprawdę myśli o działaniach rosyjskiego przywódcy.

– Putin już nie jest macho, Putin to dziad, który niedługo przegra. Daję mu rok i przegra, a my wygramy. Wierzę, że tak się stanie, że pokonamy tego barbarzyńcę i Ukraina w ciągu roku będzie wolna od jego szponów. Czujemy, że zwycięstwo jest coraz bliżej. To będzie koniec Rosji. I nie będzie żadnego dogadywania się z nim ani z Rosją. Nie oddamy nawet skrawka ziemi! – dodaje. Zgodnie z tym, co przekazał prezydent Zełenski, według danych ukraińskiej armii, Ukraina w obwodzie kurskim kontroluje terytorium o powierzchni około 1000 km kwadratowych. – Czy boimy się odwetu, zemsty po tym, jak atakujemy obwód kurski? Nie! Nie boimy się ataku ani zemsty, bo Rosja już pada – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Wołodymyr Petraniuk.