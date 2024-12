i Autor: Andrzej Konarzewski IPN Katowice

Przypominamy tragiczne wydarzenia

Pacyfikacja strajku w kopalni „Wujek”. Mijają 43 lata od masakry

16 grudnia 1981 roku to jeden z najtragiczniejszych dni w powojennej historii Polski. Doszło wówczas do masakry górników strajkujących przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia. Do dziś te wydarzenia budzą wiele emocji, a najważniejsi politycy oddają hołd poległym górnikom.