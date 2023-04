Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 06.04.2023

P. Muller: Przekazaliśmy Ukrainie broń wartą 10 miliardów złotych. Kwota robi wrażenie

Piotr Muller zdradza w "Sednie sprawy" jaka jest skala polskiej pomocy militarnej dla Ukrainy. Rzecznik rządu mówi -W tej chwili to jest łącznie ponad 10 miliardów złotych - podkreśla. Polityk dodaje, że Kijów kupuje tez od nas coraz więcej uzbrojenia - To z jednej strony jest oczywiście czas na to, aby Ukraina kupowała sprzęt, tam gdzie to jest możliwe, ale z drugiej strony ten sprzęt jest też potrzebny tu i teraz, bo inaczej Rosja posunie się w swoich działaniach wojennych dużo dalej - wyjaśnia Piotr Muller.