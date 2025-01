Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 17.01.2025

Piotr Gliński o stypendyście ministerstwa kultury: "Jaś Kapela jest symbolem rządów Donalda Tuska"

Prof. Piotr Gliński mówi, że za jego rządów w ministerstwie kultury stypendia otrzymywali tacy twórcy jak Wojciech Wencel. Były minister nie rozumie jak znaczące środki mogły trafić do, jak się wyraża, celebryty. - To jest jakieś ośmieszanie w ogóle naszej polityki, naszego rządu. No niestety jest to symbol tych obecnych rządów Tuska - mówi "Sednie Sprawy" Gliński.