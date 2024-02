"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

We wtorek 20 lutego 2024 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". Tuż po godzinie 9.00 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej goście we wtorek 20 lutego to dr Mirosław Oczkoś i Magdalena Sroka.

Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Marcin Bosacki. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące, problemy polityczne, gospodarcze i społeczne. Obydwa programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube już we wtorkowy poranek.

Ekspress Biedrzyckiej prof. Siewierska-Chmaj Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.