On ma szansę na zostanie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich! Od doniesień aż huczy

Wybory prezydenckie 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Wiadomo, jaki ma być kandydat PiS i czym powinien się charakteryzować. Konkrety już jakiś czas temu przedstawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wskazał on, że kandydat PiS musi być mężczyzną, a do tego być: wysoki, przystojny, okazały i znający języki obce, a do tego obyty w świecie. Wśród nazwisk, które pojawiają się w mediach występują takie osoby jak: Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Tobiasz Bocheński czy Zbigniew Bogucki, ale też Przemysław Czarnek czy Dominik Tarczyński.

Wybory prezydenckie 2025 - kto kandydatem PiS na prezydenta?

Najwyraźniej wszystkie te cechy skupia w sobie obecny szef Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki, który już od pewnego czasu pojawia się na liście potencjalnych kandydatów, a teraz, jak donosi "Rzeczpospolita", jest wskazywany na faworyta w rankingu prezesa PiS. Zdaniem gazety Kaczyński przeprowadza swego rodzaju "badania" i sprawdza, kto ma najlepsze oceny, chodzi o wysyłanie sygnałów i sprawdzanie, jaki jest odzew.

Dziennik podaje, że w samym PiS ścierają się ze sobą dwa podejścia do sposobu wybory kandydata. Pierwsza stawia na to, by jak najszybciej przedstawić kandydata i zacząć go promować, zaś druga opcja to wystawienie kandydata jak najpóźniej, by mieć krótką ale intensywną kampanię:

Zwolennicy tej pierwszej przekonują, że trzeba zakończyć wewnętrzne przepychanki, a przedstawienie kandydata da impuls partii i pozwoli ją (w miarę) zjednoczyć wokół kandydata. Zwolennicy tej drugiej – że trzeba czekać m.in. na rozwój wypadków w koalicji i kolejne kryzysy, które określą kontekst i klimat polityczny - czytamy w gazecie.

Kim jest Karol Nawrocki?

Dr Karol Nawrocki to historyk, działacz społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończył Uniwersytet Gdański, a od 2013 r. jest doktorem nauk humanistycznych. W 2009 roku zaczął pracę w IPN, a w latach 2014-2017 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk, koordynując prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału IPN. Był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od 1 czerwca 2021 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 23 lipca 2021 roku dr Karol Nawrocki, wybrany 28 maja 2021 roku przez Sejm RP, objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

