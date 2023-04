Przejmujące!

Prawda o relacjach Agaty Dudy i Ołeny Zełenskiej

To najbardziej oczekiwana a zarazem owiana tajemnicą oficjalna wizyta w naszym kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (45 l.) wraz z żoną Ołeną mają przyjechać do Polski. Świat poznał pierwszą damę Ukrainy jako dzielną, dumną i piękną kobietę, żonę i matkę oddaną swojej ojczyźnie. Agata Duda (51 l.) i Ołena Zełenska (45 l.) nieraz miały już okazję ze sobą rozmawiać. - Polska to miłość. A Ukraina to wdzięczność i wzajemność – napisała pierwsza dama Ukrainy po jednym ze spotkań z Agatą Dudą.