Okropna wiadomość! Kolejna legenda "Solidarności" nie żyje. Jego życie było fascynujące

Nie żyje legenda "Solidarności"

Nie żyje Eugeniusz Matyjas, były przewodniczący "Solidarności" w Lesznie, człowiek-legenda w mieście. O śmierci zasłużonego działacza poinformował m.in. portal Solidarność.org, który przekazał smutny komunikat "Solidarności" w Wielkopolsce. - Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Eugeniusza Matyjasa, byłego przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie i wojewodę leszczyńskiego - czytamy. Kim był Eugeniusz Matyjas? Urodzony w 1952 roku polityk ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Później związał się opozycją.

Kim był Eugeniusz Matyjas?

Eugeniusz Matyjas szybko stał się jej czołową postacią w regionie? - W 1980 wstąpił do Solidarności, zasiadał we władzach regionalnych, był delegatem na I KZD w Gdańsku. W stanie wojennym internowano go na okres od 13 grudnia 1981 do 30 marca 1982. Po zwolnieniu współdziałał z podziemiem, został ponownie aresztowany w grudniu 1982, a w kwietniu 1983 skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Organizował kolportaż prasy drugiego obiegu i współpracę ze strukturami NSZZ "S" w Poznaniu i Wrocławiu, a także z Duszpasterstwem Ludzi Pracy. W okresie 1983–1986 był bezrobotny, następnie przez trzy lata pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - czytamy w portalu Solidarnośc.org. Po przemianach ustrojowych Eugeniusz Matyjas odnalazł się w polityce, choć kariery na miarę swoich zasług i talentu nie zrobił. Przez cztery lata był wojewodą leszczyńskim (1990-1994), a potem radnym. W 2002 roku Eugeniusz Matyjas walczył o prezydenturę w Lesznie. Zajął czwarte miejsce. Zmarł 6 maja 2023 roku.

