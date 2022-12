i Autor: KPP Bełchatów

Co to oznacza dla kierowców?

Odebranie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją! Jest decyzja Trybunału

W ostatnim czasie przepisy kodeksu Ruchu drogowego mocno się zaostrzyły, a na piratów drogowych czekają surowe kary. Jedną z nich było odebranie prawa jazdy w wypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym lub przewożenie większej liczby osób niż dozwolono. Trybunał Konstytucyjny zadecydował, ze to niezgodne z Konstytucją! Co to oznacza dla kierowców?