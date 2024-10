Obrońca Janusza Palikota zapowiada poważne kroki! "Doszło do przestępstwa"

Sprawa Janusza Palikota od kilku dni wywołuje wiele dyskusji. Zdania co do sposobu i samego zatrzymania przedsiębiorcy budzą wiele emocji. Z działania służb nie jest zadowolony między innymi mecenas Jacek Dubois, który podkreślił, ze jest obrońcą byłego polityka od wielu lat. Według niego doszło do złamania tajemnicy adwokackiej, gdy śledczy przeglądali korespondencję Janusza Palikota na jego telefonie.

- Prokurator świadomie włamuje się do czyjegoś życia i robi to świadomie - stwierdził prawnik w rozmowie z Konradem Piaseckim.

W rozmowie Jacek Dubois zwrócił uwagę, że obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar bardzo szanował tajemnicę adwokacką jeszcze jako rzecznik praw obywatelskich. Mecenas został także zapytany, czy zaangażowanie resortu sprawiedliwości w wyjaśnienie tej sprawy uspokaja go.

- To nie daje mi takiego przekonania, bo uważam, że doszło do popełnienia przestępstwa. Ja dzisiaj składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuraturę. O ile pan minister musi to wyjaśnić z urzędu, tak żeby doprowadzić do postępowania karnego przeciwko osobie, która przekroczyła uprawnienia, trzeba uchylić immunitet. A to już nie leży w kwestii pana ministra - ocenił obrońca Janusza Palikota.

Przy okazji Jacek Dubois skrytykował to, co dzieje się w prokuraturze. Nie szczędził ostrych słów.

- Dla mnie to, co dzieje się od wielu lat w prokuraturze, to jest typowy układ zamknięty, gdzie nie można doprowadzić do tego, żeby sprawiedliwość wydobyła się na zewnątrz, dochodzi do bardzo wielu naruszeń. Sam pan minister nie da tu rady - ocenił adwokat.

