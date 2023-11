Obchody Dnia Niepodległości na pl. Piłsudskiego. Duda: rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie

Andrzej Duda: rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie

Prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Marszałek Senior Marek Sawicki oraz premier Mateusz Morawiecki złożyli w sobotę - w dniu Narodowego Święta Niepodległości - wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda wygłosił także przemówienie.

- 11 listopada to dzień, w którym nad wieloma krajami Europy i nie tylko, unosi się huk salutu armatniego. Salutu armatniego znaczącego wydarzenie sprzed 105 lat, salutu, który jednak inaczej brzmi w większości krajów europejskich, w szczególności we Francji i w krajach anglosaskich, a inaczej tutaj, u nas, w Polsce, zwłaszcza w Warszawie w czasie tej uroczystości [...] am jest to przede wszystkim salut dnia pamięci, w którym z pochylonymi głowami wspomina się zakończenie I wojny światowej, [...] ale przede wszystkim poległych, straszliwą hekatombę, jaką dla Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii była I wojna światowa [...] Dla nas, Polaków, ten dzień 11 listopada jest dniem radości, jest dniem dumy, jest dniem chwały, jest dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo - Polska, odrodziło się - mówił prezydent RP Andrzej Duda.

Duda odniósł się także do współczesnych zagrożeń dla Polski, w tym wojny na Ukrainie. Stwierdził, że "rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie, jeżeli nie zostanie skarcony. Będzie chciał odbierać suwerenność innym państwom. Musimy budować siłę naszego państwa, kontynuować programy zapewniające nam bezpieczeństwo".

Prezydent zaapelował do polityków

Prezydent apelował do polskich polityków aby spierali się, dyskutowali, ale na pierwszym miejscu stawiali niepodległość i suwerenność Polski. Podkreślił, że walka o niepodległość odbywa się nie tylko "z bronią w ręku", ale także "mądrym prowadzeniem spraw państwowych".

- Marszałek Józef Piłsudski mówił, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba było o nią walczyć, i trzeba było pamiętać, że walczy się o nią nie tylko z bronią w ręku, także mądrym prowadzeniem spraw państwowych. Ta mądrość nie oznacza tylko mądrych planów, myśli i ideologii, ale oznacza także mądre działanie, mądre wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego wielkiego dobra, jakim jest Rzeczpospolita, i o tym pamiętać musimy, my, którzy znamy historię - przemawiał prezydent.

Express Biedrzyckiej Krzysztof Bosak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.