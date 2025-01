i Autor: Super Express, AP Photo Barack Obama

Niespodziewana pomoc dla kandydata KO

Obama pomoże wygrać Trzaskowskiemu? Były prezydent USA będzie w Polsce tuż przed wyborami

Były prezydent USA tuż przed wyborami prezydenckimi przyleci do Polski. Barack Obama (64 l.) 15 maja weźmie udział na jednej z dyskusji na kongresie Impact 25. Zdaniem profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz polityk i laureat pokojowego Nobla może wesprzeć Rafała Trzaskowskiego (53 l.). - Pytanie tylko czy zechce to zrobić. A jeżeli tak, to czy powie to w taki sposób, żeby było naprawdę słyszalne – mówi politolog.