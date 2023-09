W sieci pojawił się najnowszy spot wyborczy PiS-u. Na oficjalnym profilu partii na Twitterze zamieszczono nagranie, które opatrzono wymownym komentarzem. „Tusk nakazał Polakom pracę do 67 lat! PiS obniżył wiek emerytalny, a teraz proponuje emerytury stażowe dla ciężko pracujących Polaków! 15 października zdecydujesz czy powróci przymus Tuska czy będziesz miał wolny wybór w sprawie emerytury” – czytamy.

Spot dotyczy emerytur stażowych, która ma umożliwić przejście na emeryturę kobietom, które przepracowały 38 lat, a mężczyźni 43 lata.

- Są ludzie, którzy od najmłodszych lat ciężko pracowali, bardzo często pracowali fizycznie w najróżniejszych zawodach. To dla nich chcemy wprowadzić emerytury stażowe. To realizacja wielkiej idei, idei pochodzącej z czasów Solidarności. To oni, codziennie rano, niekiedy przed świtem, wstają rano i budują naszą ojczyznę. To oni muszą mieć wybór. Muszą mieć szansę złapania oddechu – mówi Mateusz Morawiecki.

Warto przypomnieć, że już od końca 2021 w Sejmie znajdują się projekty w sprawie emerytur stażowych, które czekają na zatwierdzenie. Jedna z ustaw została skierowana do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę. W projekcie głowy państwa mowa jednak o kobietach, które przepracowały 39 lat, a mężczyźni 44 lata. Ponadto ich gromadzony kapitał emerytalny mysi być wystarczający na wypłacanie świadczeń w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Drugi, obywatelski projekt ustaw z kolei zakłada 35 lat stażu pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn.

