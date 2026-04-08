Nowy sondaż pokazuje, jaka jest faktycznie różnica między KO a PiS. Nie ma wątpliwości!

Paulina Jaworska
2026-04-08 13:36

Z najnowszego sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne miały się odbyć w najbliższym czasie, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez OGB. Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamyka Konfederacja, którą jednak dogania Konfederacja Korony Polskiej.

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS
  • Według najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), Koalicja Obywatelska (KO) cieszy się największym poparciem (37,99 proc.), wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość (29,77 proc.).
  • Konfederacja zajmuje trzecie miejsce z 11,42 proc., ale musi uważać na Konfederację Korony Polskiej, która zdobyła 10 proc. poparcia.
  • Sondaż wskazuje, że KO mogłaby liczyć na 209 mandatów, PiS na 159, Konfederacja na 47, a Konfederacja Korony Polskiej na 45 mandatów w Sejmie.
  • Badanie przeprowadzono metodą CATI między 25 marca a 4 kwietnia na grupie 1000 osób.

Jak pokazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) największym poparciem wśród wyborców w Polsce cieszy się Koalicja Obywatelska. Aż 37,99 proc. badanych poparłoby w wyborach KO z Donaldem Tuskiem na czele. Drugie miejsce w sondażu zdobyła partia Jarosława Kaczyńskiego. Na Prawo i Sprawiedliwość zachciałoby oddać głos 29,77 proc. Polaków. Na trzecim miejscu z wynikiem 11,42 proc. uplasowała się Konfederacja, która jednak musi uważać na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bo to ugrupowanie w sondażu zdobyło 10 proc. poparcia wyborców. Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie.

Z opublikowanego w środę (8 kwietnia) badania OGB dla portalu Stan 360 wynika, że Koalicji Obywatelska w porównaniu z poprzednim badaniem zaliczyła wzrost poparcia o 0,1 pkt proc. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to także ma teraz lepszy wynik, ponieważ ugrupowanie zanotowało wzrost o 1 pkt proc. Konfederacja, która znalazła się na podium nie ma jednak powodów do zadowolenie, gdyż odnotowała spadek poparcia wyborców o 1,5 pkt proc. Natomiast Konfederacja Korony Polskiej zaliczyła wzrost poparcia o 1 pkt proc. 

Polityka SE Google News

Jakie wyniki zanotowały partie, które nie przekroczyłyby progu wyborczego i znalazłyby się poza Sejmem? Nowa Lewica uzyskała wynik 4,92 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), Partia Razem odnotowała wynik na poziomie 3,29 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 1,57 proc. (to spadek o 0,8 pkt proc.), zaś Polska 2050 ma zgodnie z najnowszym badaniem 1,04 proc. (to spadek o 0,3 pkt proc.).

Podział mandatów w Sejmie wg nowego sondażu OGB

Sprawdzono także, jak wyglądałby podział mandatów w Sejmie. KO mogłaby liczyć na 209 mandatów w Sejmie, PiS na 159 mandatów, Konfederacja na 47 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej aż na 45 mandatów. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI między 25 marca a 4 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ PARTYJNY