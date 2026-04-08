Nowy sondaż pokazuje, jaka jest faktycznie różnica między KO a PiS. Nie ma wątpliwości!

Jak pokazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) największym poparciem wśród wyborców w Polsce cieszy się Koalicja Obywatelska. Aż 37,99 proc. badanych poparłoby w wyborach KO z Donaldem Tuskiem na czele. Drugie miejsce w sondażu zdobyła partia Jarosława Kaczyńskiego. Na Prawo i Sprawiedliwość zachciałoby oddać głos 29,77 proc. Polaków. Na trzecim miejscu z wynikiem 11,42 proc. uplasowała się Konfederacja, która jednak musi uważać na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bo to ugrupowanie w sondażu zdobyło 10 proc. poparcia wyborców. Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie.

Z opublikowanego w środę (8 kwietnia) badania OGB dla portalu Stan 360 wynika, że Koalicji Obywatelska w porównaniu z poprzednim badaniem zaliczyła wzrost poparcia o 0,1 pkt proc. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to także ma teraz lepszy wynik, ponieważ ugrupowanie zanotowało wzrost o 1 pkt proc. Konfederacja, która znalazła się na podium nie ma jednak powodów do zadowolenie, gdyż odnotowała spadek poparcia wyborców o 1,5 pkt proc. Natomiast Konfederacja Korony Polskiej zaliczyła wzrost poparcia o 1 pkt proc.

Jakie wyniki zanotowały partie, które nie przekroczyłyby progu wyborczego i znalazłyby się poza Sejmem? Nowa Lewica uzyskała wynik 4,92 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), Partia Razem odnotowała wynik na poziomie 3,29 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 1,57 proc. (to spadek o 0,8 pkt proc.), zaś Polska 2050 ma zgodnie z najnowszym badaniem 1,04 proc. (to spadek o 0,3 pkt proc.).

Podział mandatów w Sejmie wg nowego sondażu OGB

Sprawdzono także, jak wyglądałby podział mandatów w Sejmie. KO mogłaby liczyć na 209 mandatów w Sejmie, PiS na 159 mandatów, Konfederacja na 47 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej aż na 45 mandatów. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI między 25 marca a 4 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1000 osób.