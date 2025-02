Sekretarz obrony USA w Polsce! Ekskluzywne spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i jego żoną

Pete Hegseth to nowy szef Pentagonu, czyli siedziby Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Ten major Wojsk Lądowych Gwardii Narodowej i weteran wojen w Afganistanie i Iraku jest w nowym gabinecie jednym z najważniejszych współpracowników prezydenta Trumpa. Z informacji, do których dotarł "Super Express" wynika, że Pete Hegseth pod koniec przyszłego tygodnia wyląduje w Warszawie. Jego piątkowa (14 lutego) wizyta będzie dotyczyła szerokiej współpracy wojskowej Polski i USA, a także wojny za naszą wschodnią granicą.

Szef Pentagonu ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem. Z naszych informacji wynika, że minister obrony zje uroczystą kolację z sekretarzem obrony USA. Towarzyszyć im mają zony: Jennifer Rauchet i Paulina Kosiniak - Kamysz. To spotkanie jest niezwykle kluczowe biorąc pod uwagę fakt, że odbędzie się kilka dni po szczycie NATO w Brukseli.

- Na brukselskich korytarzach mówi się, że mogą tu zapaść bardzo istotne decyzje dotyczące wojny Rosji z Ukrainą. Do tego będzie na pewno podejmowany temat wydatków państw NATO na wojsko, a Polska jest tutaj niekwestionowanym wzorem - przekonuje nasz informator.

Szczyt NATO w Brukseli. Ważne rozmowy o bezpieczeństwie

Szczyt ministrów obrony NATO w Brukseli będzie pierwszym tego typu spotkaniem od czasu przejęcia władzy w USA przez nowego prezydenta Donalda Trumpa i jego ekipę, w tym Pete'a Hegsetha, który jest nowym sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. O planowany szczyt kilka dni temu był pytany minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który liczy na poważne i dobre rozmowy.

Jak przyznał to ważny szczyt, który będzie dotyczył m.in. wydatków na obronność. - Liczę na dobre spotkanie z nowym sekretarzem obrony USA Pete'm Hegsethem na szczycie ministrów obrony NATO w Brukseli - komentował szef MON. - Liczymy na Stany Zjednoczone, ale też dużo od siebie dajemy - to będzie podstawa moich rozmów z sekretarzem obrony - podkreślił w czasie wtorkowej konferencji prasowej.

Autor:

Kim jest Pete Hegseth? Był gwiazdą telewizji śniadaniowej

Sekretarzem obrony USA od końca stycznia tego roku jest Pete Hegseth. To on wszedł do administracji prezydenta Donalda Trumpa, chociaż walka o to trwała niemal do końca. Jako kandydat prezydencki uzyskał zgodę, Senatu USA, na objęcie urzędu, uzyskując 51 głosów za, do 50 głosów przeciwko, a decydujący był tu rozstrzygający głosowanie głos wiceprezydenta J.D. Vance, który jest wiceprzewodniczącym Senatu.

Co ciekawe Hegseth to były współgospodarz weekendowych programów śniadaniowych w telewizji Fox News. Jest on też oficerem Gwardii Narodowej i ma stopień majora. Pete Hegseth przewodził też dwóm organizacjom na rzecz praw weteranów. Prywatnie trzykrotnie żonaty. W latach 2004–2009 był żonaty z Meredith Schwarz. Od 2010 roku tworzył związek małżeński z żoną, Samanthą, z którą doczekał się trzech synów. Jego trzecią i obecną żona jest Jennifer Rauchet, która tak jak on pracowała w Fox News. Ślub wzięli w 2019 roku, razem wychowują dzieci Jennifer z poprzedniego związku oraz wspólną córkę.