Nowy przedmiot szkolny lepszy niż WDŻ? Ekspertka komentuje

Barbara Nowacka nie zwalnia tempa jeśli chodzi o zmiany w edukacji dzieci. Już w przyszłym roku szkolnym, czyli od września 2025 roku, w szkołach pojawi się zupełnie nowy przedmiot. Będzie to edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Co obejmie? Na ten temat wypowiedziała się konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska, która była członkinią zespołu przygotowującego złożenia i podstawę programową tego przedmiotu.

- Nowy przedmiot zawiera w sobie znacznie więcej treści niż te ujęte w WDŻ, czyli również takie, które dotyczą wielu nowych obszarów, które dotychczas nie były poruszane w procesie edukacji - mówiła.

Dr Aleksandra Lewandowska wymieniła, że nowy przedmiot będzie obejmował aktywność fizyczną, zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, środowiskowe oraz seksualne, uzależnienia, odżywianie, wartości oraz postawy czy dojrzewanie i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Uwzględniono także zagadnienia, na których zależało młodzieży, czyli te związane z empatią, tolerancją czy szacunku dla różnorodności. - - Te zagadnienia będą poruszane w kilku modułach, bo m.in. w zdrowiu psychicznym, fizycznym, czy przy okazji tematów o odżywianiu. Program jest bardzo bogaty, interdyscyplinarny, z holistycznym podejściem do zdrowia - mówiła psychiatrka.

Nowy przedmiot ma znaleźć się w planie lekcji dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponad stawowych, choć jeszcze trwa ustalanie, ile godzin tygodniu zostanie przeznaczonych na edukację zdrowotną. Dr Aleksandra Lewandowska uważa, że powinna być przynajmniej jedna godzina tygodniowo.

- Oczywiście z uwzględnieniem tych lat, które są trudne w kontekście egzaminów. Czyli w klasach ósmych i maturalnych edukacji zdrowotnej nie będzie albo godzin tego przedmiotu będzie mniej - stwierdziła.

