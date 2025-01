Nowy odcinek programu „Rozjazd” już 28 stycznia, o 21:00! Zapraszają Joanna Miziołek i Łukasz Warzecha

O co chodzi?

Ministra Katarzyna Kotula do dymisji? PiS zapowiada działania

O co chodzi?

W najnowszym odcinku "Rozjazdu" dziennikarka "Wprost" Joanna Miziołek i publicysta Łukasz Warzecha przedyskutują najważniejsze polityczne wydarzenia ostatniego tygodnia w swój charakterystyczny sposób. Nie zabraknie ostrych komentarzy i dowcipnych docinków! Wspólnie ujawniają kulisy polityki oraz sejmowych kuluarów w przystępny dla widzów sposób.

- Kulisy polityki są dużo ciekawsze niż suche nagłówki. To właśnie w „Rozjeździe” zaglądamy za tę fasadę – mówi Joanna Miziołek.

- Nie gryzę się w język, zwłaszcza gdy chodzi o ocenę absurdów polskiej polityki. Dzisiejszy odcinek będzie tego najlepszym przykładem – dodaje Łukasz Warzecha.

"Rozjazd" to idealny sposób, by być na bieżąco i zrelaksować się we wtorkowy wieczór. Program można oglądać na kanale Super Ring w serwisie YouTube o 21:00.

ROZJAZD O OWSIAKU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: