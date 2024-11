Nowe informacje o śledztwie ws. Tymoteusza Szydło. Prokuratura ujawnia szczegóły

Nagła konferencja PiS! O co chodzi?

O sprawie Tymoteusza Szydło, syna byłej premier Beaty Szydło, zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy w mediach pojawiły się pogłoski dotyczące jego życia prywatnego. W 2019 roku ksiądz Tymoteusz poprosił biskupa bielsko-żywieckiego o bezterminowy urlop, co wywołało medialne spekulacje, że przyczyną była rzekoma informacja o ojcostwie. Jak informuje Onet, prawnik Szydło, mecenas Maciej Zaborowski, zdecydowanie zaprzeczył tym pogłoskom, podkreślając, że nie mają one żadnych podstaw, i zapowiedział kroki prawne przeciwko osobom rozpowszechniającym te fałszywe informacje.

Śledztwo utknęło w miejscu

Warszawska prokuratura zajęła się sprawą zniesławienia Szydło, sięgając po międzynarodową pomoc prawną. Zwróciła się o informacje do organów ścigania w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jednak, jak wynika z ustaleń Onetu, od ponad roku nie nadeszła żadna odpowiedź z tych krajów, co blokuje dalszy rozwój postępowania. Z tego powodu śledczy zostali zmuszeni do zawieszenia sprawy.

„Z uwagi na system prawa common law obowiązujący w obu krajach nikłe są szanse na wywarcie jakiegokolwiek wpływu na przyspieszenie odpowiedzi,” tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr A. Skiba, cytowany przez Onet. Mimo braku postępów, polska prokuratura planuje kolejne ponaglenia, mając nadzieję na przyspieszenie odpowiedzi ze strony międzynarodowych partnerów.

Mecenas Szydło o możliwym umorzeniu sprawy

Pełnomocnik byłego duchownego, mecenas Zaborowski, przyznaje jednak, że sprawa może zakończyć się umorzeniem. „Nie mogę wykluczyć, że sprawa w końcu zostanie umorzona z powodu przedawnienia. Niestety, w wielu podobnych przypadkach tak się kończy,” powiedział w rozmowie z Onetem.

W związku z tą sprawą prokuratura podjęła liczne kroki mające na celu ustalenie, kto rozpowszechniał fałszywe informacje o Tymoteuszu Szydło. W ramach międzynarodowej pomocy prawnej wysyłano dokumenty za granicę, jednak bez odpowiedzi ze strony tamtejszych organów. Na razie jednak sytuacja pozostaje bez zmian.

Cała sprawa oraz towarzyszące jej kontrowersje rzucają cień na życie prywatne rodziny Szydło, co nie umknęło uwadze Beaty Szydło. Była premier wielokrotnie wypowiadała się na temat hejtu, jaki spotyka jej rodzinę, określając go jako „bardzo bolesny.”

