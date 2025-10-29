Nowe doniesienia o kulisach spotkania podczas kongresu PiS. Politycy PiS, biznesmeni i byli agenci służb

Spotkanie odbyło się w apartamencie w centrum Katowic, w czasie kongresu PiS.

Według „Faktu”, wśród uczestników byli m.in. Michał Dworczyk, Piotr Müller, Sebastian Kaleta, Michał Adamczyk i Michał Karnowski.

Onet informuje, że w spotkaniu uczestniczyli także byli agenci CBA i ABW.

ABW wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec jednego z funkcjonariuszy.

Organizatorzy imprezy mieli w przeszłości związki z państwowymi spółkami.

„Patriotyczna domówka” po kongresie PiS

O „domówce” jako pierwszy poinformował „Fakt”, którego fotoreporterzy uchwycili uczestników wchodzących do jednego z apartamentów w centrum Katowic. Według tabloidu, w spotkaniu brali udział m.in. były szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, były rzecznik rządu Piotr Müller, a także Sebastian Kaleta. Obecni mieli być również znani dziennikarze i prowadzący prawicowych kanałów w internecie, Michał Adamczyk i Michał Karnowski.

Bogucki ostro o projekcie Żurka. Pałac Prezydencki zapowiada własny projekt ustaw o sądach

Uczestnicy i organizatorzy

Jak ustalił Onet, współorganizatorami spotkania byli dwaj biznesmeni z Dolnego Śląska, Piotr Wojtyczka i Radosław Tadajewski. Obaj w przeszłości współpracowali z firmami i fundacjami, które otrzymywały milionowe wsparcie ze środków publicznych.

Według Onetu, w imprezie uczestniczyli również byli funkcjonariusze służb specjalnych, w tym były wiceszef CBA Daniel Karpeta oraz były wiceszef ABW płk Lech Wojciechowski. Obaj mieli w przeszłości kontakt zawodowy z częścią obecnych na spotkaniu osób.

Reakcja ABW i możliwe konsekwencje

Po publikacjach sprawą zainteresowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ustaliły media, wobec jednego z uczestników, wciąż czynnego oficera ABW, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Powodem jest zakaz udziału funkcjonariuszy w imprezach o charakterze politycznym.

Nieoficjalnie mówi się, że funkcjonariusz może stracić pracę. Wewnętrzne źródła agencji miały określić udział w spotkaniu jako „poważne naruszenie etyki służb specjalnych”.

Polityczne echa i komentarze

Publikacja zdjęć z „Patriotycznej domówki” wywołała lawinę reakcji w internecie. Politycy PiS nie komentują oficjalnie sprawy.

Niektórzy uczestnicy, cytowani przez Onet, twierdzili, że spotkanie miało charakter prywatny i nie miało żadnego związku z polityką. Adwokat Bartosz Lewandowski, również obecny w apartamencie, przekazał mediom, że „nie spożywał alkoholu i po zakończeniu rozmów wrócił samochodem do hotelu”.

ABW komentuje lakonicznie

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, potwierdziła, że trwa śledztwo w sprawie jednej z fundacji związanych z organizatorami „domówki”, dotyczące możliwych nieprawidłowości finansowych.

- Postępowanie w przedmiotowej sprawie jest o czyny z art. 286 paragraf 1 kk. i inne - mówiła w rozmowie z Onetem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek. Sama ABW nie udziela szczegółowych informacji, tłumacząc to „dobrem postępowania wewnętrznego”.

